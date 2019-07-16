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«День поля-2019» отметят в Бурятии

«День поля-2019» отметят в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Кульминацией праздника станет конкурс пахарей

2 августа в Тарбагатайском районе на базе ООО «Куналей-Агро» пройдёт «День поля-2019».

- «День поля» является одним из ключевых мероприятий года для АПК республики, - отметили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.

В работе выставки примут участие представители компаний-дилеров и производителей семенного материала, средств защиты растений, биоудобрений, навигационного оборудования и солнечных батарей, техники и оборудования для растениеводства (тракторы и комбайны, бороны, косилки, плуги, погрузчики и многое другое).

В рамках программы запланированы демонстрации опытов выращивания сельскохозяйственных культур по различным предшественникам и обработки паров. Состоится специализированный показ техники.

Отличительной особенностью Дня поля в 2019 году станет широкая экспозиция отрасли растениеводства.

Кульминацией праздника станет конкурс профессионального мастерства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь». В числе участников – трактористы-машинисты, студенты профильных вузов и ссузов. Для победителей предусмотрены денежные призы.

В 2018 году «День поля» был проведён после восьмилетнего перерыва и собрал порядка 200 участников. Вниманию присутствующих были продемонстрированы системы полива различными видами мелиоративных систем (радиального, фронтального действия, катушечного типа), а также презентованы агродроны, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.
сельское хозяйство день поля
 
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