Они победили на дистанции 100 и 400 метров
В Чебоксарах с 12 по 17 июля проходит Чемпионат России по лёгкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения (спорт слепых). На нём удачно выступают спортсмены из Иркутской области. Об этом сообщает СШОР «Приангарье».
Роман Тарасов стал первым в беге на 100 м с результатом 10.77 с. Арина Баранова стала чемпионкой в беге на 400 м.
В совместных соревнованиях по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями и нарушением зрения участвуют 600 спортсменов из 50 регионов страны. В программе соревнований: бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, а также метание диска, копья, клаба и толкание ядра. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения оспаривают титулы чемпионов России, а спортсмены с интеллектуальными нарушениями ведут борьбу за медали Кубка России. Всего на кону около 170 комплектов наград.
Иркутские бегуны стали чемпионами России
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