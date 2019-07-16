Иркутские бегуны стали чемпионами России

Они победили на дистанции 100 и 400 метров



В Чебоксарах с 12 по 17 июля проходит Чемпионат России по лёгкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения (спорт слепых). На нём удачно выступают спортсмены из Иркутской области. Об этом сообщает СШОР «Приангарье».



Роман Тарасов стал первым в беге на 100 м с результатом 10.77 с. Арина Баранова стала чемпионкой в беге на 400 м.



В совместных соревнованиях по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями и нарушением зрения участвуют 600 спортсменов из 50 регионов страны. В программе соревнований: бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, а также метание диска, копья, клаба и толкание ядра. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения оспаривают титулы чемпионов России, а спортсмены с интеллектуальными нарушениями ведут борьбу за медали Кубка России. Всего на кону около 170 комплектов наград.

