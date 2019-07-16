Сотрудники Госавтоинспекции проверили свыше 380 мотоциклов
С 1 по 10 июля в Бурятии прошёл IV этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». За 10 дней мероприятия проверили 380 единиц мототранспортных средств, сообщает УГИБДД по Бурятии.
К административной ответственности полицейские привлекли 207 водителей мототранспорта:
- за управление транспортным средством в состоянии опьянения - 15;
- за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством - 55;
- за управление мотоциклом или мопедом, либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах - 77 .
Госавтоинспекция напоминает, что для управления мототранспортными средствами необходимо проходить обучение в автошколе и сдавать экзамен на соответствующую категорию. Для мотоциклов – это категория «А» с 18 лет, для легких мотоциклов с объемом двигателя не более 125 куб.см. – категория «А1» с 16 лет, мопеды, мокики, скутеры и мотороллеры с объемом двигателя не более 50 куб.см. категория «М» с 16 лет.
Если гражданин имеет водительское удостоверение категории «А», дополнительно сдавать на категорию «А1» ему не требуется.
Если 16- или 17-летний водитель имеет водительское удостоверение категории «А1», он также может управлять и транспортным средством категории «М».
При наличии водительского удостоверения любой категории можно управлять всеми транспортными средствами категории «М».
Итоги операции «Мотоцикл» подвели в Бурятии
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