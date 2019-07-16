Главу хозяйства Минсельхоз РФ наградил золотой медалью
Глава крестьянского хозяйства из Усть-Удинского района Иркутской области Салом Кахаров удостоился золотой медали конкурса Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма». Итоги конкурса подвели в рамках XXVIII международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь».
Ферма Салома Кахарова было зарегистрирована в 2001 году. Хозяйство занимается производством и реализацией мяса крупного рогатого скота и овец, зерновыми и кормовыми культурами, производством молока и молочных продуктов: сметаны, творога, масла. В фермерском хозяйстве работает цех по переработке молока.
К началу реализации проекта в хозяйстве Салома Кахарова было 647 голов КРС, в том числе 245 коров. Сегодня этот показатель составляет 1380 голов, включая 487 коров. Фермерское хозяйство обрабатывает свыше 3,7 тыс. га земли, в том числе 1,5 тыс. га зерновых.
Фермер постоянно оказывает спонсорскую помощь детским садам, школе и детскому дому поселка Усть-Уда, пользуется заслуженным авторитетом у жителей района. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм он награждён медалью «Заслуженный работник сельского хозяйства Иркутской области», почётными грамотами Губернатора Иркутской области, регионального министерства сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Приангарья.
Ферма в Иркутской области стала лучшей в стране
Общество, Фото:
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