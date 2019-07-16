Это репродукции работ Зоригто Доржиева, Цыренжапа Сампилова, Даши-Нимы Дугарова, Михаила Олейникова, Аллы Цыбиковой
В минувшие выходные Курумканский район широко отметил 75-летие со дня основания. В рамках юбилея прошли спортивные состязания, праздничные концерты и др. В мероприятиях принимал участие глава Бурятии Алексей Цыденов, а также другие почётные гости.
- Национальный музей республики на протяжении многих лет успешно сотрудничает с учреждениями культуры и образования Курумканского района. Особенно плодотворно ведётся деятельность с музеем истории и развития традиционных промыслов, - отмечает пресс-служба Национального музея.
Репродукции работ Зоригто Доржиева, Цыренжапа Сампилова, Даши-Нимы Дугарова, Михаила Олейникова, Аллы Цыбиковой будут переданы в фонд Курумканского музея.
Району Бурятии в честь юбилея подарили репродукции картин
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