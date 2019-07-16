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Экофестиваль на Байкале соберёт художниц и активистов

Экофестиваль на Байкале соберёт художниц и активистов
Общество,  Фото:pixabay.com
Они проведут мастер-классы и устроят перформансы и инсталляции

2 и 3 августа в Иркутской области состоится международный экологический фестиваль «Контекст». Он пройдёт на четырёх площадках в посёлке Большое Голоустное и в эко-поселении Улигер.

В дни фестиваля зрители могут посетить выступления театра теней и хип-хоп, поп и панк групп; увидеть перформансы художников из Берлина, Санкт-Петербурга, Минска и Иркутска; пройти мастер-классы и презентации от немецкой Лаборатории Sustainable Development Lab и Школы экологического предпринимательства ШЭПР Иркутск. Также состоятся презентация объектов арт-резиденции на Байкале; воркшопы по ответственному туризму и тропостроительству, пожаротушению в лесах; экологические игры; мастер-классы по дегустации и совместные трапезы, показ документального кино и незабываемые встречи и беседы с инноваторами, художницами и активистами из 5 стран.

Отличительной чертой фестиваля «Контекст» является активное взаимодействие с окружающей средой и местными жителями. Участники работают с пространством через перформативные практики, лэнд-арт и минимизацию экологической нагрузки. Жители Большого и Малого Голоустного могут бесплатно участвовать во всей программе, мастер-классах и постановках, представить блюда байкальской кухни и совместно с экспертами и экологами разработать концепцию устойчивого развития «Голоустное 2030».

Фестиваль завершит 10-дневную арт-резиденцию, которая пройдёт в посёлках Малое и Большое Голоустное в рамках проекта «International Volunteer Exchange».
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