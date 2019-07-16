Бурятия вошла в Топ-4 по военной подготовке

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики

Школьники из Улан-Удэ приняли участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа-2019»



13 июля в подмосковном парке «Патриот» прошла торжественная церемония закрытия Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2019», в которой приняли участие представители средней школы №8 города Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.



Финальный этап игры «Победа» проходил в Таманской дивизии в Алабино и на территории парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот». Более 800 юнармейцев из 78 регионов в течение пяти дней проявляли свои навыки и умения в военной подготовке. Участники состязались в таких дисциплинах, как «Визитная карточка», «Ратные страницы истории Отечества», «Статен в строю – силён в бою», «Огневой рубеж» и «Военизированная эстафета».



Команда школы №8 «Отряд особого назначения» заняла на соревнованиях почётное четвёртое место. Победителем игры стала гимназия Свято-Алексиевской пустыни из Ярославской области. Второе место – у команды «Ветер» из Волгоградской области. Третье место заняла команда «Ирбис» из республики Хакасия.



«Самым сложным и зрелищным этапом для нас стала «Дорога победителей». Старт был дан у здания рейхстага. Мы с ребятами прошли 10 сложнейших препятствий. Попали в зону настоящий боевых действий, где на пути нам встречалась бронетехника, в небе летали самолеты, в траншеях и блиндажах нас ждали специальные задания, такие как радиосвязь, определение азимута, расстояния, борьба с диверсионной группой, разминирование минного поля, метание гранат и ножей, оказание первой медицинской помощи. В данном этапе наша команда показала хорошее время, а также свои знания и умения, которые получили во время тренировочных сборов в Бурятии», – поделилась впечатлениями участница команды Анна Трескина.



Военно-спортивная игра завершилась концертом с участием популярной группы «Пицца» и праздничным салютом.



Напомним, игра «Победа» проводится уже более 20 лет. В 2015 году финал «Победы» прошёл в Севастополе, в 2016 году – в Волгограде. С 2017 года финал игры проходит на территории подмосковного парка «Патриот».

