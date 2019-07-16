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В Улан-Удэ всю ночь устраняли последствия ливня

В Улан-Удэ всю ночь устраняли последствия ливня
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На подтопленных улицах Улан-Удэ сегодня работают вакуумные машины и мотопомпы

Для устранения последствий ливня, который прошёл вчера вечером, с 20:00 вечера на дорогах Улан-Удэ работала специализированная техника комбината по благоустройству. Работали 8 вакуумных машин, 3 мотопомпы, одна из которых откачивала воду в сотых кварталах и две других на ул. Боевой, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

В центре города откачали перекрёстки по ул. Ленина - ул. Кирова, ул. Кирова – ул. Коммунистическая, ул. Коммунистическая - Набережная, Набережная- ул. Смолина. Также откачена вода на улицах Маяковского и Революции 1905 года.

В сторону Энергетика размыло полосу дорожного полотна. С 04:00 туда завозится бутовый камень и щебень для восстановления дороги.

Сегодня работы продолжаются на участках около рынков «Крестьянский» и «Туяа», магазина «Интерьер», здания Пенсионного фонда на ул. Жердева, в 47 квартале, под путепроводом на ул. Борсоева.

Всего за ночь откачено около 1500 кубометров воды.

- В настоящий момент работает 6 вакуумных машин, 3 мотопомпы и 1 вакуумная машина МУП «Водоканал», 4 автогрейдера. Один из грейдеров в 04:00 утра вышел восстанавливать размытую дорогу от 102 до 128 микрорайона для ликвидации промоин. Также работает 2 фронтальных погрузчика, 1 бобкэт, 7 большегрузных самосвалов. Сегодня во второй половине дня выйдут на дороги города 5 подметально-уборочных машин и 3 трактора-щётки, - сообщили в администрации Улан-Удэ.



Что касается отключений электроэнергии, то большая часть объектов, отключившихся в результате грозовых разрядов и штормовых порывов ветра, включены. Работали 4 дежурных бригады городских электрических сетей, а также дополнительно 6 оперативно-выездных бригад.

По информации Единой диспетчерской службы города, под отключение попали канализационно-насосная станция, очистные сооружения «Водоканала», 3-й водоподъём Авиационного завода, электроэнергия во всех микрорайонах Левого Берега, в микрорайонах Комушка, Горького, Загорск, Восточный и других.

В настоящий момент основные социально-значимые объекты подключены к электроэнергии. Устраняются жалобы граждан по отдельным заявлениям. Это в основном касается микрорайонов Шишковка, Забайкальский, Комушка и других.
ливень подтопление
 
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