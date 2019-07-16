В Улан-Удэ всю ночь устраняли последствия ливня

- В настоящий момент работает 6 вакуумных машин, 3 мотопомпы и 1 вакуумная машина МУП «Водоканал», 4 автогрейдера. Один из грейдеров в 04:00 утра вышел восстанавливать размытую дорогу от 102 до 128 микрорайона для ликвидации промоин. Также работает 2 фронтальных погрузчика, 1 бобкэт, 7 большегрузных самосвалов. Сегодня во второй половине дня выйдут на дороги города 5 подметально-уборочных машин и 3 трактора-щётки, - сообщили в администрации Улан-Удэ.









