Чаще всего детей усыновляют в Тыве и Якутии
Стали известны регионы, где чаще всего усыновляют детей. Об этом сообщает издание News.ru на основе данных минюста и Росстата за 2018 год.
Чаще всего детей усыновляют (удочеряют) в Республике Тыва (29,7 случая на 100 тыс. населения), Якутии (29,2) и Ненецком автономном округе (20,5). За ними следуют Еврейская автономная область (19,9), Бурятия (18,9) и Камчатский край (16,5).
Реже всего приёмных детей в семьи берут в Чечне, Ингушетии и Мордовии.
Бурятия вошла в число лидеров по усыновлению детей
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