По республике жаркая неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 июля по республике жаркая неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы, ливни, днём местами возможен град. Ветер северо-западный 4-9, при грозе порывы до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20, местами 7-12, днём 28-33, местами 20-25 тепла.



В Улан-Удэ временами гроза с дождём. Ветер северо-западный 4-9, при грозе порывы до 15 м/с. Температура ночью 18-20, днём 30-32 тепла.



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