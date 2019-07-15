С 8 по 21 июля в Сочи проходит тренировочное мероприятие спортивной сборной команды России по боксу среди женщин
В Сочи тренируются спортсменки из Бурятии – мастера спорта международного класса Дарима Сандакова, Наталья Шадрина, Кристина Ткачёва, Людмила Воронцова и мастер спорта Елена Гапешина.
Также в сборах принимают участие тренеры Бадма Бадмаев и Булат Бадмаев, сообщили в федерации бокса Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Дарима Сандакова завоевала бронзу вторых Европейских Игр. С результатом тренера Бадму Бадмаева поздравил, а также приобнял президент Владимир Путин.
Члены сборной России по боксу из Бурятии тренируются в Сочи
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С 8 по 21 июля в Сочи проходит тренировочное мероприятие спортивной сборной команды России по боксу среди женщин
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