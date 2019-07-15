На дорогах в Бурятии установили социальные баннеры

На автодорогах Иволгинского района установили информационные баннеры по профилактике ДТП и пропаганде соблюдения правил дорожного движения
Тематические щиты с призывом к соблюдению ПДД появились на участках федеральных автодорог А-340 «Улан-Удэ – Кяхта» и Р-258 «Иркутск - Чита». «Пристегните ремни!», «Не пей за рулем!», «Водитель - уступи дорогу пешеходу!» - гласят баннеры.
На дороге местного значения в сельском поселении «Гурульбинское» информационный стенд был установлен по инициативе администрации села. Своими силами они приобрели и установили баннер «Не превышай, ведь тебя ждут дома!». Тематика информационного щита не случайна: на данном участке подъездной дороги к селе Гурульба в этом году произошло шесть ДТП, в которых пятеро человек пострадали и один погиб.
По информации УГИБДД по Бурятии
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