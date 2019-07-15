В Восточном военном округе проходят обучение 4 тысячи младших специалистов

Обучение продлится до ноября



Более 4,2 тысяч новобранцев весеннего призыва освоят новые военно-учётные специальности в окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях.



После обучения, которое продлится до середины ноября, военнослужащие пополнят соединения и воинские части округа, в том числе и на Тихоокеанском флоте.



Среди обучающихся около 600 курсантов осваивают технологии приготовления пищи в единственной на Дальнем Востоке школе поваров.



Для танковых подразделений будут подготовлены около 1,4 тысяч военнослужащих.



Мотострелковые подразделения, в качестве экипажей боевых машин пехоты, пополнят около 1,2 тысячи обучающихся.



Кроме того, более 600 курсантов осваивают современные и перспективные образцы связи и будут распределены в соответствующие войска.



Помимо этого, более 150 курсантов пройдут обучение для войск противовоздушной обороны, более 70 человек для ракетных войск и артиллерии.



Особое внимание уделено выполнению элементов практической стрельбы, в частности ведению современного боя в городских условиях. Одним из новшеств станет апробация метода стрельбы с неустойчивой движущейся поверхности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



