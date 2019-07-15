15 Июля

14 Июля

Популярное

В Восточном военном округе проходят обучение 4 тысячи младших специалистов

В Восточном военном округе проходят обучение 4 тысячи младших специалистов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обучение продлится до ноября

Более 4,2 тысяч новобранцев весеннего призыва освоят новые военно-учётные специальности в окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях.

После обучения, которое продлится до середины ноября, военнослужащие пополнят соединения и воинские части округа, в том числе и на Тихоокеанском флоте.

Среди обучающихся около 600 курсантов осваивают технологии приготовления пищи в единственной на Дальнем Востоке школе поваров.

Для танковых подразделений будут подготовлены около 1,4 тысяч военнослужащих.

Мотострелковые подразделения, в качестве экипажей боевых машин пехоты, пополнят около 1,2 тысячи обучающихся.

Кроме того, более 600 курсантов осваивают современные и перспективные образцы связи и будут распределены в соответствующие войска.

Помимо этого, более 150 курсантов пройдут обучение для войск противовоздушной обороны, более 70 человек для ракетных войск и артиллерии.

Особое внимание уделено выполнению элементов практической стрельбы, в частности ведению современного боя в городских условиях. Одним из новшеств станет апробация метода стрельбы с неустойчивой движущейся поверхности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Восточный военный округ военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ожидаются ливни с градом
В Бурятии ожидаются ливни с градом
Общество, 15.07.2019
Синоптики передали ухудшение погоды
Художник Чингиз Шенхоров подарил бурятскому музею свои картины
Художник Чингиз Шенхоров подарил бурятскому музею свои картины
Общество, 15.07.2019
Чингиз Шенхоров передал в фонд музея триптих «Жестокий век»  
На севере Бурятии прошла операция «Мотоцикл»
На севере Бурятии прошла операция «Мотоцикл»
Общество, 15.07.2019
На севере Бурятии в рамках операции «Мотоцикл» сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с водителями мототранспорта
Марафон «Чистый Байкал» пройдёт в Бурятии
Марафон «Чистый Байкал» пройдёт в Бурятии
Общество, 15.07.2019
Мероприятие состоится в августе
Наталья Бурдина: «Аюр понял, что в Бурятии он свой»
Наталья Бурдина: «Аюр понял, что в Бурятии он свой»
Общество, 15.07.2019
Москвичка Наталья Бурдина, приёмная мама мальчика из Бурятии, поделилась впечатлениями и подвела итоги визита
Некоммерческие организации Бурятии смогут побороться за президентские гранты
Некоммерческие организации Бурятии смогут побороться за президентские гранты
Общество, 15.07.2019
Фонд президентских грантов до 31 июля принимает заявки на второй конкурс 2019 года от некоммерческих организаций, которые планируют реализацию социальных и культурных проектов
Водителей предупреждают о взрывах на трассе «Байкал»
Водителей предупреждают о взрывах на трассе «Байкал»
Общество, 15.07.2019
Автомобильное движение замрёт на час
Жителям Бурятии советуют ходить по грибы с плетёными корзинами
Жителям Бурятии советуют ходить по грибы с плетёными корзинами
Общество, 15.07.2019
Управление Роспотребнадзора по Бурятии дало советы, как собирать и готовить грибы
Российские синхронистки вновь приедут в Улан-Удэ
Российские синхронистки вновь приедут в Улан-Удэ
Общество, 15.07.2019
Сильнейшая сборная мира по синхронному плаванию будет готовиться в Улан-Удэ к Олимпиаде
Дети погибших сотрудников МВД Дагестана прилетели в Улан-Удэ
Дети погибших сотрудников МВД Дагестана прилетели в Улан-Удэ
Общество, 15.07.2019
Дети из Дагестана отдыхают в Бурятии четвёртый год
В Бурятии полицейские соревновались в картинге
В Бурятии полицейские соревновались в картинге
Общество, 15.07.2019
В Северобайкальске прошло соревнование по картингу среди водителей из полиции
Приставы сняли со счёта ангарчанки 130 тысяч по ошибке
Приставы сняли со счёта ангарчанки 130 тысяч по ошибке
Общество, 15.07.2019
Ошибку допустили приставы Татарстана
На Байкале сфотографировали «единорога»
На Байкале сфотографировали «единорога»
Общество, 15.07.2019
Необычное животное попало в фотоловушку
В Улан-Удэ построили мандалу Калачакры и показали ритуальные танцы. Видео
В Улан-Удэ построили мандалу Калачакры и показали ритуальные танцы. Видео
Общество, 15.07.2019
Завершение строительства мандалы собрало большое количество верующих

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^