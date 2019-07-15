Поздравить жителей приехал Алексей Цыденов
13 июля в Курумканском районе прошли праздничные торжества, посвящённые 75-летнему юбилею района. В мероприятиях принимал участие Глава Бурятии, а так же другие почётные гости Республики Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Курумканского района.
В рамках праздничных мероприятий с утра в районном центре Курумкан на центральном стадионе стартовали соревнования культурно-спортивного праздника «Сурхарбан -2019», посвящённого 75-летию Курумканского района. На торжественной церемонии открытия Глава республики поздравил жителей и гостей района.
- Уважаемые курумканцы, поздравляю вас с 75-летием района. Курумкан – это земля 12 героев социалистического труда Советского Союза. Где такое еще может быть. Отсюда родом и знаменитые герои Великой Отечественной войны, командующие партизанскими отрядами. Здесь живут люди, которые своим трудом создают будущее для детей на своей земле. Курумканский район – это еще и земля удивительной красоты. Хочу пожелать, чтобы ваша земля всегда процветала, а люди были счастливы, – обратился к жителям Курумканского района Алексей Цыденов.
Затем почётные гости начали знакомиться с экспозициями презентационных площадок сельских поселений района. А после начались финальные соревнования по национальной борьбе и другим видам спорта.
В 17:00 прошло награждение победителей и призёров соревнований, конкурса презентационных площадок. Следом состоялся розыгрыш лотереи, где главным призом была машина Reno Logan.
Завершил программу, посвящённую 75-летию Курумканского района, праздничный концерт с участием районных музыкальных коллективов и приглашённых гостей. Для жителей района выступили известные в республике музыкальные ансамбли и исполнители. Также жителей района порадовал праздничный фейерверк.
Курумканский район отметил своё 75-летие
Общество, Фото:
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