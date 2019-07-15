Его коллеги по команде из Бурятии привезли 4 золотых медали
В чешском городе Нове-Место с 6 по 14 июля прошёл второй этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Забайкалья.
Сборную команду России представляли 12 спортсменов, в том числе забайкальский спортсмен Бато Цыдендоржиев. Бато завоевал золотую медаль в стрельбе из классического лука в миксе. Он выступал вместе со спортсменкой из Краснодарского края. Также он занял первое место в командных соревнованиях.
Как сообщал «Байкал-Daily», лучники из Бурятии выиграли 4 «золота».
Забайкальский лучник завоевал 2 «золота» Кубка Европы
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