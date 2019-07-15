Забайкальский лучник завоевал 2 «золота» Кубка Европы

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В Бурятии прогремел фестиваль «Голос кочевников»: фоторепортаж Общество, 37 групп «раскачали» Ацагатскую долину, а Найк Борзов не только дал часовой концерт, но и весело общался со зрителями после. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с фестиваля «Голос кочевников»