Синоптики передали ухудшение погоды
По данным Бурятского гидрометцентра, с 16 по 18 июля по Бурятии ожидается жаркая, неустойчивая погода с активной грозовой деятельностью, порывы ветра при грозах до 18 м/с. Местами пройдут ливни, возможен град.
Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
- При сильном дожде, ветре, выпадении осадков в виде мокрого снега, по возможности, оставайтесь в помещении. На улице ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, - предупреждают в Главном управлении МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», сильный ливень с градом обрушился на Улан-Удэ в субботу, 29 июня. За полчаса выпало около 30 мм осадков, что составляет 1,5-месячную норму. Такого ливня в городе не было уже очень давно – прежде было лишь 20 мм осадков, но в течение суток, а не одного часа. В городе было подтоплено 55 многоквартирных домов, в частном секторе затопило также 55 участков.
Как и в прошлом году, подтопило пригородный посёлок Вахмистрово.
Последствия сильнейшего ливня продолжали устранять и спустя две недели.
В Бурятии ожидаются ливни с градом
Общество, Фото:
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