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Забайкальские лучники привезли 4 медали всероссийской Спартакиады

Забайкальские лучники привезли 4 медали всероссийской Спартакиады
Общество,  Фото:pixabay.com
В их копилке – 2 «бронзы», 1 «серебро» и 1 «золото»

Забайкальские лучники завоевали четыре медали в финальных соревнованиях по стрельбе из лука IX летней Спартакиады учащихся России, которая прошла с 10 по 15 июля в подмосковном городе Раменское. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Забайкалья.

В личных соревнованиях, у юношей в стрельбе из классического лука Буянто Осоров занял третье место. Среди девушек в этой же дисциплине у забайкальских спортсменок две медали. Второе место заняла Туяна Будажапова, а первой стала Виктория Намдакова.

В командных соревнованиях среди девушек по стрельбе из классического лука команда Забайкальского края заняла третье место в составе Виктории Намдаковой, Туяны Будажаповой и Иксаны Цыденовой.
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