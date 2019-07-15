15 Июля

14 Июля

Популярное

В Читу привезут графику Сальвадора Дали

В Читу привезут графику Сальвадора Дали
Общество, 
Забайкальцы увидят 61 произведение великого мастера
19 июля в Чите откроется выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись». Разгадать тайное послание мастера, услышать его внутренний голос можно в Музейно-выставочном центре Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого Министерства культуры.

Зрители увидят пять выдающихся серий из такого обширного, но почти неизвестного широкой публике графического наследия художника: 61 литография и ксилография. Почти три года ушло у организаторов выставки на терпеливое и бережное формирование коллекции из оригинальных цветных графических произведений, собранных от частных коллекционеров и галерей Европы и Америки.

В состав экспозиции вошли литографии Сальвадора Дали из серий «Кармен», «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Далинианские лошади», а также иллюстрации к повести Педро де Аларкона «Треуголка», выполненные в технике ксилографии. Венчает собрание великолепный триптих «Трилогия любви», ставший заветной мечтой коллекционеров со всего мира.
выставка Чита Дали литография ксилография графика искусство. Забайкальский край музей
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Легкоатлеты Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований
Легкоатлеты Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований
Общество, 15.07.2019
Николай Вербицкий взял «золото» на дистанции 800 метров
Закаменск отметит своё 75-летие салютом
Закаменск отметит своё 75-летие салютом
Общество, 15.07.2019
Праздничные торжества состоятся 20 июля
Курумканский район отметил своё 75-летие
Курумканский район отметил своё 75-летие
Общество, 15.07.2019
Поздравить жителей приехал Алексей Цыденов
Члены сборной России по боксу из Бурятии тренируются в Сочи
Члены сборной России по боксу из Бурятии тренируются в Сочи
Общество, 15.07.2019
С 8 по 21 июля в Сочи проходит тренировочное мероприятие спортивной сборной команды России по боксу среди женщин
Улан-удэнцев просят сообщать об опасных детских площадках
Улан-удэнцев просят сообщать об опасных детских площадках
Общество, 15.07.2019
Также следует сообщать об открытых люках
В Бурятии проходит конкурс рассказов о Байкале
В Бурятии проходит конкурс рассказов о Байкале
Общество, 15.07.2019
Участие бесплатное, победители получат призы
На дорогах в Бурятии установили социальные баннеры
На дорогах в Бурятии установили социальные баннеры
Общество, 15.07.2019
На автодорогах Иволгинского района установили информационные баннеры по профилактике ДТП и пропаганде соблюдения правил дорожного движения
В Бурятии ожидаются ливни с градом
В Бурятии ожидаются ливни с градом
Общество, 15.07.2019
Синоптики передали ухудшение погоды
Художник Чингиз Шенхоров подарил бурятскому музею свои картины
Художник Чингиз Шенхоров подарил бурятскому музею свои картины
Общество, 15.07.2019
Чингиз Шенхоров передал в фонд музея триптих «Жестокий век»  
На севере Бурятии прошла операция «Мотоцикл»
На севере Бурятии прошла операция «Мотоцикл»
Общество, 15.07.2019
На севере Бурятии в рамках операции «Мотоцикл» сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с водителями мототранспорта
Марафон «Чистый Байкал» пройдёт в Бурятии
Марафон «Чистый Байкал» пройдёт в Бурятии
Общество, 15.07.2019
Мероприятие состоится в августе
Наталья Бурдина: «Аюр понял, что в Бурятии он свой»
Наталья Бурдина: «Аюр понял, что в Бурятии он свой»
Общество, 15.07.2019
Москвичка Наталья Бурдина, приёмная мама мальчика из Бурятии, поделилась впечатлениями и подвела итоги визита
Некоммерческие организации Бурятии смогут побороться за президентские гранты
Некоммерческие организации Бурятии смогут побороться за президентские гранты
Общество, 15.07.2019
Фонд президентских грантов до 31 июля принимает заявки на второй конкурс 2019 года от некоммерческих организаций, которые планируют реализацию социальных и культурных проектов
Водителей предупреждают о взрывах на трассе «Байкал»
Водителей предупреждают о взрывах на трассе «Байкал»
Общество, 15.07.2019
Автомобильное движение замрёт на час

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^