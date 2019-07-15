Забайкальцы увидят 61 произведение великого мастера
19 июля в Чите откроется выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись». Разгадать тайное послание мастера, услышать его внутренний голос можно в Музейно-выставочном центре Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого Министерства культуры.
Зрители увидят пять выдающихся серий из такого обширного, но почти неизвестного широкой публике графического наследия художника: 61 литография и ксилография. Почти три года ушло у организаторов выставки на терпеливое и бережное формирование коллекции из оригинальных цветных графических произведений, собранных от частных коллекционеров и галерей Европы и Америки.
В состав экспозиции вошли литографии Сальвадора Дали из серий «Кармен», «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Далинианские лошади», а также иллюстрации к повести Педро де Аларкона «Треуголка», выполненные в технике ксилографии. Венчает собрание великолепный триптих «Трилогия любви», ставший заветной мечтой коллекционеров со всего мира.
В Читу привезут графику Сальвадора Дали
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