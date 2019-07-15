На севере Бурятии прошла операция «Мотоцикл»

На севере Бурятии в рамках операции «Мотоцикл» сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с водителями мототранспорта



Любителям мототехники напомнили о том, что они должны быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.



«Управляя мототранспортом, важно помнить, что водителю автомобиля из-за небольших габаритов мотоцикла трудно заметить его появление, а при нахождении мототранспорта в слепой зоне, заметить его практически невозможно», - объясняли автоинспекторы.



Также полицейские напомнили мотоциклистам об обязательном использовании защитной экипировки.



Разъяснительную работу сотрудники ГИБДД провели и в местах продажи мопедов, скутеров и мотороллеров. Покупателям мототехники объяснили, что управление таким видом транспорта допустимо при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.



Родителей предостерегли от покупки мототранспорта несовершеннолетним подросткам, не имеющим навыков вождения и права управления.



На информационных стендах торговых точек автоинспекторы разместили тематические плакаты и буклеты, сообщает УГИБДД по Бурятии.



