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Читинцы получили гран-при международного фестиваля

Читинцы получили гран-при международного фестиваля
Общество,  Фото:пресс-служба Министерства культуры Забайкальского края
Они обошли соперников из 13 стран
14 июля в посёлке Шушенском Красноярского края подвели итоги XVI Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири – 2019». За награды боролись 40 творческих коллективов и 12 мастеров-ремесленников. Гран-при жюри присудило фольклорному ансамблю «Читинская слобода» под руководством Натальи Рюмкиной из села Засопка Читинского района Забайкальского края.

Фестиваль объединил творческие коллективы и мастеров-ремесленников из разных регионов России, Нигерии, США, Испании, Великобритании, Голландии, Монголии, Эквадора, ЮАР, Узбекистана, Киргизии, Армении и Украины. Трёхдневная программа включала знакомство с народными ремёслами, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, арт-проекты современного искусства, оздоровительные практики, этнообряды и конкурсные программы.

Отметим, фольклорный ансамбль «Читинская слобода» в этом году отпраздновал свое пятилетие. В репертуаре коллектива в основном казачьи и семейские песни. Ансамбль активно продвигает русскую традиционную культуру, считая, что важно не забывать наследие прошлых поколений.

Добавим, что фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири-2019» в 2016 году вошел в топ событий Национального календаря России, в 2018 по версии Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» признан лучшим событием в России в части популяризации народных традиций и промыслов. В 2019 году фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Забайкальского края.
Забайкальский край гран-при фестиваль музыка этническая музыка народно-прикладное творчество
 
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