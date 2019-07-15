В улан-удэнском парке засветится фонтан

Это произойдёт уже сегодня



С сегодняшнего дня в улан-удэнском парке имени Д. Ж. Жанаева начнёт работать фонтан с вечерней подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба городской дирекции по паркам культуры и отдыха.



Напомним, что до позапрошлого года парк находился в неудовлетворительном состоянии. В 2017 году парк попал в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках благоустройства были выполнены работы по ремонту тротуаров, сценической и спортивной площадок, фонтана, лестницы, работы по озеленению и обустройству поливочной системы, реконструкция наружного освещения, а также устройство видеонаблюдения.



Справка:



Парк культуры и отдыха имени Героя Советского Союза Дармы Жанаева основан в 1946 году и расположен в микрорайоне Загорск. Площадь парка составляет 15,6 гектаров. В юго-западной части парка располагается площадка с памятником Герою Советского Союза Дарме Жанаеву и объект культурного наследия Бурятии регионального значения «Памятник воинам-рабочим и служащим авиазавода, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны».

