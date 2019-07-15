Фонд президентских грантов до 31 июля принимает заявки на второй конкурс 2019 года от некоммерческих организаций, которые планируют реализацию социальных и культурных проектов
Для претендентов на сайте Фонда размещен бесплатный онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта», который поможет лучше подготовить проект. https://xn--80asdbjdcwjs4g.xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/
Фонд президентских грантов рекомендует заявителям подать свой проект на конкурс не позднее 24 июля. В этом случае останется время на устранение возможных технических ошибок, которые могут быть допущены при заполнении заявки.
Заявки принимаются в электронном виде. Вся конкурсная документация доступна на сайте фонда в разделе «Конкурсы».
Результаты второго конкурса станут известны 14 октября, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября 2019 года. По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд рублей.
По итогам первого конкурса 2019 года гранты президента на развитие гражданского общества получили 8 некоммерческих организаций Бурятии, общий объём грантов составил более 16 млн рублей.
Всего фонд президентских грантов по итогам первого конкурса 2019 года поддержал более 1,6 тысяч некоммерческих организаций из 84 регионов страны. По итогам конкурса между ними было распределено 3,3 млрд рублей.
Некоммерческие организации Бурятии смогут побороться за президентские гранты
Общество, Фото:
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Фонд президентских грантов до 31 июля принимает заявки на второй конкурс 2019 года от некоммерческих организаций, которые планируют реализацию социальных и культурных проектов
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