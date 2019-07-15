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Водителей предупреждают о взрывах на трассе «Байкал»

Водителей предупреждают о взрывах на трассе «Байкал»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобильное движение замрёт на час

На участке с 87 по 94 км федеральной трассы «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области 18 июля дорожники будут проводить взрывные работы. Они запланированы с 5 до 6 часов утра.

Будет остановлено автомобильное движение на трассе «Байкал» с 58 по 60 км, сообщает администрация Шелеховского района.

федеральная трасса
 
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