Автомобильное движение замрёт на час
На участке с 87 по 94 км федеральной трассы «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области 18 июля дорожники будут проводить взрывные работы. Они запланированы с 5 до 6 часов утра.
Будет остановлено автомобильное движение на трассе «Байкал» с 58 по 60 км, сообщает администрация Шелеховского района.
Водителей предупреждают о взрывах на трассе «Байкал»
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