Водителей предупреждают о взрывах на трассе «Байкал»

Автомобильное движение замрёт на час



На участке с 87 по 94 км федеральной трассы «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области 18 июля дорожники будут проводить взрывные работы. Они запланированы с 5 до 6 часов утра.



Будет остановлено автомобильное движение на трассе «Байкал» с 58 по 60 км, сообщает администрация Шелеховского района.



