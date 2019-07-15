В Баргузинском районе выбрали «Байкальскую русалочку» и «Клёвого рыбака»

Общество, Фото: пресс-служба Администрации МО Баргузинский район

Забайкальский нацпарк отметил День рыбака



13 июля в посёлке Курбулик Баргузинского района Бурятии в седьмой раз состоялся праздник «День Рыбака». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Баргузинского района.



Всё началось с театрализованного представления «Легенда о шамане Курбуле». Затем эффектное появление Батюшки Байкала было встречено бурными аплодисментами. Также зрители увидели интересную концертную программу с вокальными номерами из с. Макаринино и танцевальными из с. Улюн, а также поучаствовали в различных конкурсах и играх для детей и взрослых.



Для самых маленьких гостей был проведён конкурс «Юный друг Подлеморья». Юные участники продемонстрировали свои творческие и интеллектуальные способности на знание флоры и фауны Зайбайкальского национального парка. За первое место Кристина Реховская получила главный приз – велосипед, второе место было за Глебом Бельковым, третье место разделили Надежда Баренцева и Кристина Иванова. В номинации «За лучшую песню» была отмечена Эльвира Перевалова, «За лучший театральный дуэт» – Татьяна Зыбина и Юлия Сабиловская.



Для представительниц прекрасного пола был проведён конкурс «Байкальская русалочка». По оценке жюри «золото» взяла Наталья Гомбоева (главный приз – качели для сада), «серебро» у Оксаны Малютиной, «бронза» у Ольги Михалёвой. В номинации «Самая позитивная» отмечена Татьяна Серебрянникова, «Самая творческая» – Ольга Хурамшина, «Самый оригинальный костюм» – Олеся Токарюк, «Самая юная русалочка» – Софья Маковеева.



В рамках праздника состоялась ловля рыбы традиционным способом – закидным неводом. В конкурсе «Клёвый рыбак» первым стал Юрий Перевалов с уловом 3 кг 15 г. Второе место занял Юрий Малянов (2 кг 970 г), «бронза» у Евгения Ботанова (1 кг 825 г). Состоялся мастер-класс по разбиванию хребтовой кости, где принял участие директор «Заповедного Подлеморья» Михаил Овдина, разбив кость с первой попытки. В соревнованиях по перетягиванию каната «наоборот» отличилась команда «Шифэн» (с. Улюн), заняв первое место. Второй стала сборная команда «03», третье у сборной «Окунёк».



На празднике состоялся кулинарный конкурс «Рыбацкие фантазии», в котором команды представили различные варианты блюд из рыбы. Здесь первое место заняла команда п. Курбулик, второе место – команда с. Улюн, третье место – команда с. Максимиха. На месте были проведены мастер-классы по приготовлению рыбы на рожнях, по аквагриму, рисованию на камнях, бисероплетению, мастер-класс по танцевальной аэробике.



Приветственные слова и пожелания в адрес участников и гостей мероприятия прозвучали от директора ФГБУ «Заповедное Подлеморье» М. Е. Овдина, главы городского поселения « Усть-Баргузинское» М. А. Мишурина, гендиректора группы компании «Титан» В. В. Бредния, руководителя БУ «Бурприрода» Д. С. Подпругина, заместителя администрации МО Баргузинский район по социальным вопросам Л.И. Федоровой.

