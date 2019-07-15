Сильнейшая сборная мира по синхронному плаванию будет готовиться в Улан-Удэ к Олимпиаде
В 2020 году перед летними Олимпийскими Играми в Токио сборная России по синхронному плаванию проведёт тренировочный сбор в Улан-Удэ. Об этом сообщила старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко в интервью «Российской газете».
Сейчас сборная находится в южнокорейском городе Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта.
- В Корее мы живём в деревне спортсменов так же, как на Олимпиаде. Здесь есть пропускная система, схожая инфраструктура. Нам нравится. Будем готовиться к Токио по такому же плану. Перед Кванджу мы были на сборах в Иркутске, группа готовилась в Улан-Удэ. Главный тренер Татьяна Покровская собирается на следующий год тоже сделать сбор в Бурятии. В Улан-Удэ есть бассейн глубиной 3 метра. Он подходит для синхронного плавания. Разница с Токио по времени всего один час. Это мы можем пережить, - сообщила Татьяна Данченко.
Как сообщал «Байкал-Daily», перед чемпионатом мира российские синхронистки почти три недели тренировались в столице Бурятии. Бассейн Физкультурно-спортивного комплекса подошёл всем требованиям команды. Тренировки проходили по 11 часов.
В подарок улан-удэнцам синхронистки дали показательное выступление. Вход на него был бесплатным, но по посадочным талонам. Ажиотаж был огромным – билеты «смели» всего за 15 минут, ещё до 7 часов утра.
На показательном выступление публика выражала восторг овациями, одобрительными криками. Спортсменки позже признались, что такого ажиотажа явно не ожидали. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
На чемпионате мира в Кванджу уже завоёваны первые золотые медали в синхронном плавании. Олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко завоевала золото в технической программе. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина также первенствовали в дуэтах. Всего в синхронном плавании на чемпионате мира всего будет разыграно 10 комплектов наград.
Российские синхронистки вновь приедут в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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