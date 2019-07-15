15 Июля

14 Июля

Популярное

Российские синхронистки вновь приедут в Улан-Удэ

Российские синхронистки вновь приедут в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сильнейшая сборная мира по синхронному плаванию будет готовиться в Улан-Удэ к Олимпиаде

В 2020 году перед летними Олимпийскими Играми в Токио сборная России по синхронному плаванию проведёт тренировочный сбор в Улан-Удэ. Об этом сообщила старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко в интервью «Российской газете».

Сейчас сборная находится в южнокорейском городе Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

- В Корее мы живём в деревне спортсменов так же, как на Олимпиаде. Здесь есть пропускная система, схожая инфраструктура. Нам нравится. Будем готовиться к Токио по такому же плану. Перед Кванджу мы были на сборах в Иркутске, группа готовилась в Улан-Удэ. Главный тренер Татьяна Покровская собирается на следующий год тоже сделать сбор в Бурятии. В Улан-Удэ есть бассейн глубиной 3 метра. Он подходит для синхронного плавания. Разница с Токио по времени всего один час. Это мы можем пережить, - сообщила Татьяна Данченко.

Как сообщал «Байкал-Daily», перед чемпионатом мира российские синхронистки почти три недели тренировались в столице Бурятии. Бассейн Физкультурно-спортивного комплекса подошёл всем требованиям команды. Тренировки проходили по 11 часов.

В подарок улан-удэнцам синхронистки дали показательное выступление. Вход на него был бесплатным, но по посадочным талонам. Ажиотаж был огромным – билеты «смели» всего за 15 минут, ещё до 7 часов утра.

На показательном выступление публика выражала восторг овациями, одобрительными криками. Спортсменки позже признались, что такого ажиотажа явно не ожидали. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

На чемпионате мира в Кванджу уже завоёваны первые золотые медали в синхронном плавании. Олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко завоевала золото в технической программе. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина также первенствовали в дуэтах. Всего в синхронном плавании на чемпионате мира всего будет разыграно 10 комплектов наград.

спорт синхронное плавание
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителям Бурятии советуют ходить по грибы с плетёными корзинами
Жителям Бурятии советуют ходить по грибы с плетёными корзинами
Общество, 15.07.2019
Управление Роспотребнадзора по Бурятии дало советы, как собирать и готовить грибы
Российские синхронистки вновь приедут в Улан-Удэ
Российские синхронистки вновь приедут в Улан-Удэ
Общество, 15.07.2019
Сильнейшая сборная мира по синхронному плаванию будет готовиться в Улан-Удэ к Олимпиаде
Дети погибших сотрудников МВД Дагестана прилетели в Улан-Удэ
Дети погибших сотрудников МВД Дагестана прилетели в Улан-Удэ
Общество, 15.07.2019
Дети из Дагестана отдыхают в Бурятии четвёртый год
В Бурятии полицейские соревновались в картинге
В Бурятии полицейские соревновались в картинге
Общество, 15.07.2019
В Северобайкальске прошло соревнование по картингу среди водителей из полиции
Приставы сняли со счёта ангарчанки 130 тысяч по ошибке
Приставы сняли со счёта ангарчанки 130 тысяч по ошибке
Общество, 15.07.2019
Ошибку допустили приставы Татарстана
На Байкале сфотографировали «единорога»
На Байкале сфотографировали «единорога»
Общество, 15.07.2019
Необычное животное попало в фотоловушку
В Улан-Удэ построили мандалу Калачакры и показали ритуальные танцы. Видео
В Улан-Удэ построили мандалу Калачакры и показали ритуальные танцы. Видео
Общество, 15.07.2019
Завершение строительства мандалы собрало большое количество верующих
Улан-удэнец не пожалел паспорта для автографов «Мельницы»
Улан-удэнец не пожалел паспорта для автографов «Мельницы»
Общество, 15.07.2019
Пользователи Сети отреагировали на этот поступок неоднозначно
Лучники из Бурятии завоевали четыре золота Кубка Европы
Лучники из Бурятии завоевали четыре золота Кубка Европы
Общество, 15.07.2019
Сразу три золотые медали в копилку республики принёс Баир Шигаев
Квест для дошколят «Маршруты безопасности» пройдёт в Улан-Удэ
Квест для дошколят «Маршруты безопасности» пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 15.07.2019
Квест для дошколят «Маршруты безопасности» пройдёт в Улан-Удэ
Бурятские борицы завоевали медали рейтингового турнира в Турции
Бурятские борицы завоевали медали рейтингового турнира в Турции
Общество, 15.07.2019
В турнире, где стали призёрами борицы из Бурятии, принимали участие спортсмены из 30 стран
В Тулуне вместо затопленного отделения связи появилась почта на колёсах
В Тулуне вместо затопленного отделения связи появилась почта на колёсах
Общество, 15.07.2019
«Колесящая почта» будет оказывать весь спектр услуг
Бурятские шаманы попросят процветания у хранителей Байкала
Бурятские шаманы попросят процветания у хранителей Байкала
Общество, 15.07.2019
Ежегодный молебен шаманы проведут на Ольхоне
Дари Саханова завоевала серебро ITF World Junior Tour U18 в Исландии
Дари Саханова завоевала серебро ITF World Junior Tour U18 в Исландии
Общество, 15.07.2019
Теннисистка из Бурятии Дари Саханова играла в паре со спортсменкой из Австрии

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^