В Северобайкальске прошло соревнование по картингу среди водителей из полиции
Участие в соревновании приняли 15 человек, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Победителем гонок по кольцевой стал участковый уполномоченный полиции Бато Лубсанов, вторым - полицейский (водитель) изолятора временного содержания Михаил Витязев, третье место - у заместителя начальника отдела полиции Сергея Гурьева.
В номинации «Самый скоростной круг» победу одержал начальник Дежурной части Евгений Скорых.
Победитель и призёры награждены кубком и медалями. Также им вручены сертификаты автомагазина.
В Бурятии полицейские соревновались в картинге
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