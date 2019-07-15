В Бурятии полицейские соревновались в картинге

В Северобайкальске прошло соревнование по картингу среди водителей из полиции



Участие в соревновании приняли 15 человек, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Победителем гонок по кольцевой стал участковый уполномоченный полиции Бато Лубсанов, вторым - полицейский (водитель) изолятора временного содержания Михаил Витязев, третье место - у заместителя начальника отдела полиции Сергея Гурьева.



В номинации «Самый скоростной круг» победу одержал начальник Дежурной части Евгений Скорых.



Победитель и призёры награждены кубком и медалями. Также им вручены сертификаты автомагазина.

