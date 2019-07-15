Приставы сняли со счёта ангарчанки 130 тысяч по ошибке

Ошибку допустили приставы Татарстана



Судебные приставы Татарстана по ошибке сняли с банковского счёта жительницы города Ангарск Иркутской области 130 тысяч рублей.



- Судебными приставами возбуждено исполнительное производство о взыскании ущерба, причинённого преступлением. При этом анкетные данные должника – жителя Казани и заявительницы из Ангарска полностью совпадают. В результате произошла ошибочная идентификация должника и был наложен арест на счёт «двойника», с которого в дальнейшем списаны деньги, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.



Прокуратура внесла в адрес руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.



После вмешательства прокуратуры с банковского счёта ангарчанки сняли арест и вернули деньги.



Справка:



В настоящее время для идентификации должника используются только два признака: фамилия, имя, отчество и дата рождения. С 1 октября 2019 года вступают в законную силу изменения в ст. 13 федерального закона «Об исполнительном производстве», в соответствии с которыми в исполнительных листах в отношении граждан должны быть указаны страховой номер индивидуального лицевого счёта, идентификационный номер налогоплательщика, что позволит избежать ошибочной идентификации.





