Ошибку допустили приставы Татарстана
Судебные приставы Татарстана по ошибке сняли с банковского счёта жительницы города Ангарск Иркутской области 130 тысяч рублей.
- Судебными приставами возбуждено исполнительное производство о взыскании ущерба, причинённого преступлением. При этом анкетные данные должника – жителя Казани и заявительницы из Ангарска полностью совпадают. В результате произошла ошибочная идентификация должника и был наложен арест на счёт «двойника», с которого в дальнейшем списаны деньги, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
Прокуратура внесла в адрес руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства прокуратуры с банковского счёта ангарчанки сняли арест и вернули деньги.
Справка:
В настоящее время для идентификации должника используются только два признака: фамилия, имя, отчество и дата рождения. С 1 октября 2019 года вступают в законную силу изменения в ст. 13 федерального закона «Об исполнительном производстве», в соответствии с которыми в исполнительных листах в отношении граждан должны быть указаны страховой номер индивидуального лицевого счёта, идентификационный номер налогоплательщика, что позволит избежать ошибочной идентификации.
Приставы сняли со счёта ангарчанки 130 тысяч по ошибке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дети из Дагестана отдыхают в Бурятии четвёртый год
В Северобайкальске прошло соревнование по картингу среди водителей из полиции
Ошибку допустили приставы Татарстана
Необычное животное попало в фотоловушку
Завершение строительство мандалы собрало большое количество верующих
Пользователи Сети отреагировали на этот поступок неоднозначно
Сразу три золотые медали в копилку республики принёс Баир Шигаев
Бронзу взял Александр Кондрашин
Квест для дошколят «Маршруты безопасности» пройдёт в Улан-Удэ
«Колесящая почта» будет оказывать весь спектр услуг
Ежегодный молебен шаманы проведут на Ольхоне
Теннисистка из Бурятии Дари Саханова играла в паре со спортсменкой из Австрии
Эрдэм Цыдыпов взял медали и в личном, и в командном зачёте
По республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Общество, 14.07.2019
Он объединяет более 100 мастеров и ремесленников из разных уголков Иркутской области