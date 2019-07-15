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На Байкале сфотографировали «единорога»

На Байкале сфотографировали «единорога»
Общество,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
Необычное животное попало в фотоловушку

В Прибайкальском национальном парке удалось снять необычного самца косуля. Из-за аномального строения рогов он похож на единорога, шутят специалисты.

«Единорог. Самец косули с аномальным строением рогов. Прибайкальский национальный парк. Снято фотоловушкой», - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня в Улан-Удэ дикую косулю сбили насмерть на пешеходном переходе.

Байкал дикие животные
 
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