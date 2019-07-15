Необычное животное попало в фотоловушку
В Прибайкальском национальном парке удалось снять необычного самца косуля. Из-за аномального строения рогов он похож на единорога, шутят специалисты.
«Единорог. Самец косули с аномальным строением рогов. Прибайкальский национальный парк. Снято фотоловушкой», - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня в Улан-Удэ дикую косулю сбили насмерть на пешеходном переходе.
На Байкале сфотографировали «единорога»
Общество, Фото:
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