Также после заката зрителей ждёт захватывающее световое представление
20 июля у иркутского ТРЦ «Карамель» пройдут друг за другом сразу три летних фестиваля.
В 15:00 начнётся Фестиваль мыльных пузырей. Зрителей ждёт насыщенная развлекательная программа, в ходе которой один за другим вырастут настоящие мыльно-воздушные гиганты и пузыри, наполненные дымом. Одним мыльным шоу фестиваль не ограничится: горожан организаторы праздника приглашают присоединиться к костюмированному карнавалу и параду плакатов. Требований и к костюмам, и к плакатам всего два: они должны быть весёлыми и очень яркими.
В 17:00 стартует Всероссийский фестиваль красок. На нём как всегда будут тонны яркой краски и любимая танцевальная музыка. Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.
И в 21:00 состоится Фестиваль волшебных шаров. В этот вечер сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, создав вокруг особую завораживающую атмосферу. Кроме волшебных шаров с заходом солнца жителей города ждёт захватывающее световое представление и выступление музыкальных виртуозов с чарующими композициями.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутске пройдут фестивали красок и мыльных пузырей
Общество, Фото:
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