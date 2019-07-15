Сразу три золотые медали в копилку республики принёс Баир Шигаев
В Чехии завершился Кубок Европы среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по стрельбе из лука.
Сразу три «золота» в копилку республики принёс бурятский лучник Баир Шигаев. Это золотые медали в личном зачёте, в команде-микс с якутской спортсменкой Степанидой Артахиновой, а также «золото» в командном зачёте вместе со спортсменом из Бурятии Бадмой Хаминдаевым и Наилем Гатиным из Москвы, сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Достойно выступили бурятские лучники и на всемирной летней Универсиаде. Как сообщал «Байкал-Daily», бурятские лучники завоевали золото и два серебра.
Лучники из Бурятии завоевали четыре золота Кубка Европы
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