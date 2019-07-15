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Квест для дошколят «Маршруты безопасности» пройдёт в Улан-Удэ

Квест для дошколят «Маршруты безопасности» пройдёт в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В игре примут участие команды детских садов

В Улан-Удэ 18 июля в 10:00 на территории детского сада № 58 «Золушка» состоится квест для дошколят «Маршруты безопасности».

В игре примут участие команды дошкольных образовательных учреждений города Улан-Удэ, которые будут представлены из числа воспитанников и родителей или педагогов детских садов.

Согласно индивидуальному маршрутному листу каждая команда пройдёт по 12 этапов. На каждом этапе команда получит практическое или теоретическое задание от сотрудников МЧС, Городской поликлиника № 1, МЧС, ГИБДД и других ведомств, и служб.

Для детей данная игра будет нести познавательно-развлекательный характер, для педагогов и родителей – профилактический. Непосредственное общение с инспекторами МЧС, ГИБДД даст детям возможность в игровой форме познакомиться со способами безопасного поведения на улице и дома.

По итогам квеста участники соберут из полученных на этапе букв слово или фразу, которое связано с темой игры, а также получат сертификаты участников и призы от организаторов, сообщили в комитете по образованию Улан-Удэ.
квест
 
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