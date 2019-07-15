«Колесящая почта» будет оказывать весь спектр услуг
Специальный автомобиль, оборудованный для оказания почтовых услуг «с колёс», появился в Тулуне на ул. Карбышева, 57, рядом с почтовым отделением 665251, затопленным во время наводнения.
Передвижное отделение почтовой связи оборудовано на базе автомобиля УАЗ. По технической оснащённости оно не уступает городскому отделению. Здесь есть электричество, интернет, доступ ко всем современным сервисам.
- «Колесящая почта» будет оказывать весь спектр услуг: приём и доставку почтовых отправлений, оформление подписки, розничную продажу товаров, финансовые операции. А также социально значимые услуги, такие как доставка пенсий и пособий, приём оплаты за коммунальные услуги, налоги, штрафы, кредиты, - сообщили в пресс-службе УФПС Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», предприятия, спасатели, военные и простые граждане восстанавливают Тулун, ушедший под воду в результате сильнейшего наводнения.
В Тулуне вместо затопленного отделения связи появилась почта на колёсах
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