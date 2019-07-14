Он объединяет более 100 мастеров и ремесленников из разных уголков Иркутской области
Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» пройдёт 13 и 20 июля в сквере имени Кирова. В рамках фестиваля будут продемонстрированы различные техники рукоделия и художественного творчества, представлены поделки ручной работы из дерева, шерсти и бисера, вязаные, сшитые и кованые изделия, мыло, косметика, свит-дизайн, предметы интерьера, изделия из натурального камня, кулинарные изделия домашнего изготовления. Фестиваль направлен на приобщение широкого круга людей к различным видам рукоделия, развитие и поддержку талантливых людей в городе, повышение имиджа профессиональных художников и дизайнеров.
Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» стал одной из визитных карточек города. Он объединяет более 100 мастеров и ремесленников из разных уголков Иркутской области. В 2018 году этот фестиваль впервые занял призовое место на региональном конкурсе национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards».
В течение лета «Иркутский Арбат» также пройдёт в сквере имени Кирова 10 августа, 17 августа, 14 сентября, 21 сентября, 12 октября, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» пройдёт 20 июля
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