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Чемпионат по разбиванию хребтовой кости прошёл в Чите

Чемпионат по разбиванию хребтовой кости прошёл в Чите
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия, а также команды из Китая и Монголии

В Чите на стадионе «Юность» прошёл первый международный чемпионат Забайкальского края по разбиванию хребтовой кости «Айралжан Хатан». Это традиционный бурят-монгольский вид состязаний. Участник должен на весу ударить ребром кулака по заранее вываренной хребтовой кости коня или коровы.

На открытии чемпионата исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров поприветствовал участников и гостей на бурятском языке. «Буряты – хозяева забайкальских степей, которые хранят традиции, культуру и обычаи. Это первый в крае международный чемпионат по разбиванию хребтовой кости. У нас сегодня гости из Китая, Бурятии, Иркутской области. Я уверен, что в ближайшем будущем гостей будет всё больше и больше. Поздравляю всех с нашим праздником!», - сказал он.

После Марату Мирхайдарову подарили хадак и предложили разбить хребтовую кость.

Всего в соревнованиях приняли участие около 120 человек из Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия, а также команды из Китая и Монголии. Среди спортсменов были женщины и дети.

Ударить по кости можно только один раз, на это даётся 1 минута. Участница из Бурятии Долгур Ангархаева уже два года увлекается разбиванием хребтовой кости. «Чтобы правильно разбивать кость, нужно тренироваться правильно. Важен настрой, правильная техника и сам удар. Уже два года занимаюсь этим. За плечами много турниров. Недавно приезжала в Читу на соревнования, участвовало 167 мужчин, среди них заняла 7 место», - сказала она. 

Также на стадионе проводились мастер-классы по стрельбе из лука и игре «Шагай Наадан». Также каждый желающий мог научиться писать на старо-монгольском языке и посетить военно-патриотическую площадку.

- Мы очень горды, что сегодня впервые проводим этот чемпионат. Для нас главное – преумножать наши обычаи и традиции, чтобы не забывали наши корни, чтобы больше людей узнавало историю нашего народа, - прокомментировал председатель забайкальской региональной общественной организации бурят Эрик Сангин.

Победителями чемпионата среди мужчин стали: Аламжи Дылыков и Климентий Габанов (Республика Бурятия), Александр Ишкидеев (Иркутская область), Бальжинима Юмсунов и Бадма Чимитов (Забайкальский край). Среди женщин первое место заняла спортсменка из Иркутской области Виктория Пензина. В командном зачёте победу одержала сборная Бурятии, сообщает пресс-служба правительства края. 
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