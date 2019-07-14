По республике местами кратковременные дожди, грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 3-8, местами 10-15 м/с. Температура ночью 13-18, местами по северу 4-9, днём 27-32, местами 18-23 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 5-10 м/с. Температура ночью 14-16, днём 30-32 тепла.
В Улан-Удэ сегодня до +32
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