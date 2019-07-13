Ещё 4,5 млн рублей потратят на восстановление двух дорог
В пятницу, 12 июля, на заседании комиссии при главе Бурятии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского рассматривался вопрос о выделении финансирования на восстановление двух мостов. Они были частично разрушены в результате паводков, прошедших в Окинском районе 15-27 июня.
- Необходимо внимательно отнестись к сметам. Проводим восстановительные работы, каждая копейка на счету и должна быть истрачена эффективно, - заявил Пётр Мордовской
Комиссия приняла решение о выделении 4,4 млн рублей из резервного фонда правительства Бурятии по ликвидации ЧС на восстановление двух мостов, и выделении 4,5 млн рублей на проведение ремонтных работ на двух пострадавших участках дороги «Орлик – Саяны - Хужир», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Во время паводка всего пострадало четыре транспортных участка – это два моста через реку Тустук, которые сообщают село Сорок и животноводческие стоянки, где проживает более ста человек. Также нарушено сообщение на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Орлик – Саяны - Хужир» в местностях Додо-Нуга с 3 по 6 км и Тиссын-Аман 9 по 10 км.
На восстановление двух мостов в Бурятии выделено 4,4 млн рублей
Общество, Фото:
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