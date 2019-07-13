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На восстановление двух мостов в Бурятии выделено 4,4 млн рублей

На восстановление двух мостов в Бурятии выделено 4,4 млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Ещё 4,5 млн рублей потратят на восстановление двух дорог

В пятницу, 12 июля, на заседании комиссии при главе Бурятии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского рассматривался вопрос о выделении финансирования на восстановление двух мостов. Они были частично разрушены в результате паводков, прошедших в Окинском районе 15-27 июня.

- Необходимо внимательно отнестись к сметам. Проводим восстановительные работы, каждая копейка на счету и должна быть истрачена эффективно, - заявил Пётр Мордовской

Комиссия приняла решение о выделении 4,4 млн рублей из резервного фонда правительства Бурятии по ликвидации ЧС на восстановление двух мостов, и выделении 4,5 млн рублей на проведение ремонтных работ на двух пострадавших участках дороги «Орлик – Саяны - Хужир», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Во время паводка всего пострадало четыре транспортных участка – это два моста через реку Тустук, которые сообщают село Сорок и животноводческие стоянки, где проживает более ста человек. Также нарушено сообщение на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Орлик – Саяны - Хужир» в местностях Додо-Нуга с 3 по 6 км и Тиссын-Аман 9 по 10 км.
мост
 
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