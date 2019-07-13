В Улан-Удэ на день изменят схему движения маршрута 100 и 100с

Общество, Фото: управление по информационной политике

Неудобства связаны с проведением ремонта



В связи с проведением неотложных ремонтно-путевых работ на железнодорожном переезде по улице Левченко в Улан-Удэ, будет изменена схема движения автобусов под номерами 100, 100с.



Объезд закрытого участка будет осуществляться по улице Революции 1905 года – проспект 50-летия Октября – улица Борсоева – далее по утвержденным схемам в обоих направлениях.



Схему изменят с 14 по 15 июля.



По информации комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

