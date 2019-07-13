Неудобства связаны с проведением ремонта
В связи с проведением неотложных ремонтно-путевых работ на железнодорожном переезде по улице Левченко в Улан-Удэ, будет изменена схема движения автобусов под номерами 100, 100с.
Объезд закрытого участка будет осуществляться по улице Революции 1905 года – проспект 50-летия Октября – улица Борсоева – далее по утвержденным схемам в обоих направлениях.
Схему изменят с 14 по 15 июля.
По информации комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
В Улан-Удэ на день изменят схему движения маршрута 100 и 100с
Общество, Фото:
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