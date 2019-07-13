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Полицейские привели в порядок мемориал «Высота» в Бурятии

Полицейские привели в порядок мемориал «Высота» в Бурятии
Общество,  Фото:Пресс-служба МВД по Бурятии
Ими были покрашены ограждения и убрана трава

В Иволгинском районе Бурятии полицейские и представители общественного совета при отделе МВД убрались у мемориала «Высота».

Мемориал был возведён по инициативе общественного совета республиканского МВД в 2013 году в память о погибших при выполнении служебного долга милиционерах Павле Бураеве и Александре Пежемском.

- В целях поддержания должного порядка территория была убрана от травы, обновлена покраска ограждения, - сообщает пресс-служба ведомства.

Справка:

21 апреля 1995 года сотрудники МВД Бурятии остановили вооруженных дезертиров, которые самовольно покинули военную часть и направлялись в сторону Улан-Удэ. В ходе перестрелки преступники были убиты. При задержании погибли двое сотрудников дежурной части МВД по республике - майор милиции Павел Бураев и старший сержант милиции Александр Пежемский, ещё двое - получили тяжёлые ранения.
полиция
 
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