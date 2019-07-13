Полицейские привели в порядок мемориал «Высота» в Бурятии

Общество, Фото: Пресс-служба МВД по Бурятии

Ими были покрашены ограждения и убрана трава



В Иволгинском районе Бурятии полицейские и представители общественного совета при отделе МВД убрались у мемориала «Высота».



Мемориал был возведён по инициативе общественного совета республиканского МВД в 2013 году в память о погибших при выполнении служебного долга милиционерах Павле Бураеве и Александре Пежемском.



- В целях поддержания должного порядка территория была убрана от травы, обновлена покраска ограждения, - сообщает пресс-служба ведомства.



Справка:



21 апреля 1995 года сотрудники МВД Бурятии остановили вооруженных дезертиров, которые самовольно покинули военную часть и направлялись в сторону Улан-Удэ. В ходе перестрелки преступники были убиты. При задержании погибли двое сотрудников дежурной части МВД по республике - майор милиции Павел Бураев и старший сержант милиции Александр Пежемский, ещё двое - получили тяжёлые ранения.