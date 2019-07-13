Улан-удэнец стащил ноутбук из квартиры с открытым окном

Хозяйка техники ушла из дома и не заперла окно



Вечером 10 июля в полицию обратилась жительница Улан-Удэ. Девушка сообщила, что пока её не было днём, из квартиры украли ноутбук. Вор проник в жилище через незапертое окно. Ущерб составил 16 тысяч рублей.



- При осмотре места происшествия сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты следы рук, по которым была установлена личность злоумышленника. Им оказался 30-летний неработающий ранее судимый горожанин, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Молодой человек задержан. Украденное имущество изъято и возвращено владелице.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.



