Певица Слава исполнила песню улан-удэнца, рассмешившую Тимати и Басту





О премьере песни Слава сообщила накануне на своей странице в Instagram.



- Вот так ребята! От смеха до слёз!!!! Никто другой не смог бы и не захотел спеть эту песню, как я! Она моя с первой ноты, я донесу её смысл и мелодию до глубины каждого, кто пережил измену, которую невозможно простить, как бы вы не хотели. И только поэтому в ход вступают избитые, но априори правильные фразы, такие как, «Холод собачий». Грейтесь любовью и не замерзайте в одиночестве, - написала Слава.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Вот так ребята!!!!от смеха до слёз!!!! Никто другой не смог бы и не захотел спеть эту песню ,как я!!!она моя с первой ноты,я донесу ее смысл и мелодию до глубины каждого ,кто пережил измену.измену,которую не возможно простить.как бы вы не хотели.и только по этому в ход вступают избитые ,но априори правильные фразы ,такие как,»Холод собачий».грейтесь любовью и не замерзайте в одиночестве! @myrzakv @timatiofficial @bastaakanoggano @pavelvolyaofficial @tnt_online @pesni_tnt_new Публикация от SLAVA (@nastya_slava) 12 Июл 2019 в 7:49 PDT



Подписчики её страницы в восторге и не скупятся на хвалебные комментарии.



«Песня и вправду хитяра, хоть и смеялись над этим парнем. Донесите эту песню в массы людей, ждём хита», «Замечательно получилось!», «Блин, они ржали, а мне песня тоже понравилась... Ещё подумала, если бы кто-то из знаменитостей спел, был бы хит», «Слава, эта песня только ваша! Лучше вас её не кто не споёт!», «Классно... Мурашки по коже», пишут поклонники певицы.



Автор песни тоже не остался в стороне и призвал подписчиков своей страницы скачивать песню со всех цифровых площадок.



- Друзья! Состоялась премьера песни «Холод собачий» в исполнении потрясающей певицы Славы. Срочно слушаем, добавляем в плейлисты и скачиваем, - написал Владимир. Подписчики её страницы в восторге и не скупятся на хвалебные комментарии.«Песня и вправду хитяра, хоть и смеялись над этим парнем. Донесите эту песню в массы людей, ждём хита», «Замечательно получилось!», «Блин, они ржали, а мне песня тоже понравилась... Ещё подумала, если бы кто-то из знаменитостей спел, был бы хит», «Слава, эта песня только ваша! Лучше вас её не кто не споёт!», «Классно... Мурашки по коже», пишут поклонники певицы.Автор песни тоже не остался в стороне и призвал подписчиков своей страницы скачивать песню со всех цифровых площадок.- Друзья! Состоялась премьера песни «Холод собачий» в исполнении потрясающей певицы Славы. Срочно слушаем, добавляем в плейлисты и скачиваем, - написал Владимир.



