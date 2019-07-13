Певица Слава исполнила песню улан-удэнца, рассмешившую Тимати и Басту

Популярная певица Слава исполнила песню улан-удэнца «Холод собачий».
Как сообщал «Байкал-Daily», Владимир Мырзак принимал участие с шоу «Песни на ТНТ». К сожалению, жюри не оценило его таланта, и он покинул проект. Реперы Баста и Тимати, сидевшие тогда в жюри, откровенно смеялись над исполнением Владимира. Однако музыканты отметили, что сама песня «Холод собачий» весьма интересная.
О премьере песни Слава сообщила накануне на своей странице в Instagram.
- Вот так ребята! От смеха до слёз!!!! Никто другой не смог бы и не захотел спеть эту песню, как я! Она моя с первой ноты, я донесу её смысл и мелодию до глубины каждого, кто пережил измену, которую невозможно простить, как бы вы не хотели. И только поэтому в ход вступают избитые, но априори правильные фразы, такие как, «Холод собачий». Грейтесь любовью и не замерзайте в одиночестве, - написала Слава.
- Вот так ребята! От смеха до слёз!!!! Никто другой не смог бы и не захотел спеть эту песню, как я! Она моя с первой ноты, я донесу её смысл и мелодию до глубины каждого, кто пережил измену, которую невозможно простить, как бы вы не хотели. И только поэтому в ход вступают избитые, но априори правильные фразы, такие как, «Холод собачий». Грейтесь любовью и не замерзайте в одиночестве, - написала Слава.
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Вот так ребята!!!!от смеха до слёз!!!! Никто другой не смог бы и не захотел спеть эту песню ,как я!!!она моя с первой ноты,я донесу ее смысл и мелодию до глубины каждого ,кто пережил измену.измену,которую не возможно простить.как бы вы не хотели.и только по этому в ход вступают избитые ,но априори правильные фразы ,такие как,»Холод собачий».грейтесь любовью и не замерзайте в одиночестве! @myrzakv @timatiofficial @bastaakanoggano @pavelvolyaofficial @tnt_online @pesni_tnt_new
Подписчики её страницы в восторге и не скупятся на хвалебные комментарии.
«Песня и вправду хитяра, хоть и смеялись над этим парнем. Донесите эту песню в массы людей, ждём хита», «Замечательно получилось!», «Блин, они ржали, а мне песня тоже понравилась... Ещё подумала, если бы кто-то из знаменитостей спел, был бы хит», «Слава, эта песня только ваша! Лучше вас её не кто не споёт!», «Классно... Мурашки по коже», пишут поклонники певицы.
Автор песни тоже не остался в стороне и призвал подписчиков своей страницы скачивать песню со всех цифровых площадок.
- Друзья! Состоялась премьера песни «Холод собачий» в исполнении потрясающей певицы Славы. Срочно слушаем, добавляем в плейлисты и скачиваем, - написал Владимир.
В комментариях люди также восхищаются песней и выражают свои эмоции.
«Обложка пушка, бомба, вышка - как выражается сейчас молодёжь, Отличная, крутая обложка. А трек нужно обязательно расслушать и чтобы попал под настроение. Это важно», «Ура!! Я очень рада, что песня пошла дальше! Хитяра», «Песня - класс!!! Сначала, действительно от автора очень смешно, а вот ваш «колорит» с другой аранжировкой её сделал прям хитовой!!!», «Я плачу!!!!! Это огонь!», «Надрывному голосу Славы очень идёт этот трек, прям её», признаются подписчики.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее восторг этой песней выразила певица Анна Седокова. Она назвала «Холод собачий» хитом и просила вернуть его в шоу.