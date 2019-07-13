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В Улан-Удэ в августе откроется новая поликлиника

В Улан-Удэ в августе откроется новая поликлиника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Медицинское учреждение будет обслуживать 24 тысячи детей города

12 июля во время рабочей поездки по Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов и и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков посетили строящуюся детскую поликлинику на Пушкина, 24Б. 




Раньше на этом месте было помещение ЖЭУ и принадлежало оно муниципалитету. В 2017 году здание было передано в республиканскую собственность. Тогда власти Бурятии выделили деньги для капитального ремонта и создания детской поликлиники.

- Решение было принято правильное, сегодня это решение воплощается в жизнь. Кадры есть, город с депутатами поможет организовать здесь благоустроенною территорию, автостоянку, освещение, места отдыха и рассмотрим возможность переноса автобусных остановок, - рассказал и. о. руководитель администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Всего в здании будет 24 кабинета. К работе в новой поликлинике уже готовы приступить 16 специалистов узкой направленности. Строители предусмотрели широкие коридоры, а первый этаж будет приспособлен для маломобильных детей. В целом поликлиника будет обслуживать 24 тысячи горожан до 18 лет.

Однако заложенные деньги были рассчитаны лишь на капитальный ремонт и не предполагали закупку оборудования. На это потребуется ещё порядка 14,5 миллионов рублей.

- Приняли решение, что министерство здравоохранения сделает «передвижку», и уже сейчас оборудование будет закуплено, поликлиника будет полностью укомплектована. Ремонт будет доделан, оборудование будет поставлено, кадры обеспечены и 24 тысячи детей получат новую и удобную поликлинику. Лучше, конечно, чтобы они вообще не болели, но если вдруг, то чтобы всё было качественно, хорошо и быстро, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Ремонт закончится уже в августе этого года. 







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