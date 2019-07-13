В Улан-Удэ в августе откроется новая поликлиника









































12 июля во время рабочей поездки по Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов и и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков посетили строящуюся детскую поликлинику на Пушкина, 24Б.Раньше на этом месте было помещение ЖЭУ и принадлежало оно муниципалитету. В 2017 году здание было передано в республиканскую собственность. Тогда власти Бурятии выделили деньги для капитального ремонта и создания детской поликлиники.- Решение было принято правильное, сегодня это решение воплощается в жизнь. Кадры есть, город с депутатами поможет организовать здесь благоустроенною территорию, автостоянку, освещение, места отдыха и рассмотрим возможность переноса автобусных остановок, - рассказал и. о. руководитель администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.Всего в здании будет 24 кабинета. К работе в новой поликлинике уже готовы приступить 16 специалистов узкой направленности. Строители предусмотрели широкие коридоры, а первый этаж будет приспособлен для маломобильных детей. В целом поликлиника будет обслуживать 24 тысячи горожан до 18 лет.Однако заложенные деньги были рассчитаны лишь на капитальный ремонт и не предполагали закупку оборудования. На это потребуется ещё порядка 14,5 миллионов рублей.- Приняли решение, что министерство здравоохранения сделает «передвижку», и уже сейчас оборудование будет закуплено, поликлиника будет полностью укомплектована. Ремонт будет доделан, оборудование будет поставлено, кадры обеспечены и 24 тысячи детей получат новую и удобную поликлинику. Лучше, конечно, чтобы они вообще не болели, но если вдруг, то чтобы всё было качественно, хорошо и быстро, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Ремонт закончится уже в августе этого года.