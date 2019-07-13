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Дети из Дагестана отдохнут на Байкале в Бурятии

Дети из Дагестана отдохнут на Байкале в Бурятии
Общество,  Фото:МВД по Республике Дагестан
На каникулы приедут дети погибших сотрудников при выполнении служебного долга

Дети погибших сотрудников МВД по Республике Дагестан при выполнении служебного долга отправятся на каникулы на Байкал в Бурятию.

Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов, будучи в Дагестане, и увидев более тысячи имен погибших сотрудников при выполнении служебного долга высеченных на мемориале перед зданием МВД Дагестана, пригласил детей на отдых в детском лагере.

Министр выразил надежду, что со временем ребята, закончив учёбу, смогут продолжить дело своих героических отцов и занять их место в правоохранительных органах.

В свою очередь министр внутренних дел по Республике Дагестан генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов поблагодарил коллегу из Бурятии за приглашение.

Перед отправкой Абдурашид Магомедов пожелал детям набраться здоровья, набраться сил и приехать с новыми впечатлениями и новыми знакомствами с другими ребятами.



- Вы должны достойно представлять наш родной Дагестан. Эта поездка поможет вам узнать, как можно больше о нашей стране, познакомиться с ребятами из других регионов России и подружиться с ними. Постарайтесь узнать много нового и интересного, - пожелал министр.

После торжественной части, собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам МВД по Дагестану при выполнении служебного долга, сообщат пресс-служба ведомства. 


Дагестан МВД дети отдых Байкал
 
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