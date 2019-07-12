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В нацпарке в Бурятии убрали мусор за туристами

В нацпарке в Бурятии убрали мусор за туристами
Общество, 
Всего было вывезено 2,5 кубометров мусора

На прошлой неделе в Зун-Муринском инспекторском участке национального парка «Тункинский» состоялся очередной экодесант.

- Живописный берег вдоль реки Зун-Мурино для уборки был выбран неслучайно. Это место активного отдыха как жителей, так и туристов. Летний сезон начался недавно, а на местах массового отдыха и пикниковых точках уже скопилось большое количество бытового мусора: пластиковые стаканы и другая утварь, разбитые стеклянные бутылки, пакеты, - сообщили в Тункинском нацпарке.

Силами госинспекторов контейнеры для мусора и берег в местах массового отдыха были очищены от мусора. Всего было вывезено 2,5 кубометров мусора.


национальный парк мусор
 
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