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Юная балерина из Иркутской области поступила в Академию русского балета

Юная балерина из Иркутской области поступила в Академию русского балета
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Виолетте Кузнецовой 10 лет

Юная артистка из Иркутской области Виолетта Кузнецова поступила в Академию русского балета имени Вагановой. Об этом сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на министра культуры и архивов региона Ольга Стасюлевич.

Академия русского балета имени Вагановой - это одна из старейших балетных школ в мире, которая была основана в 1738 году, и самое знаменитое учебное заведение для артистов балета в стране. Его выпускниками были Галина Уланова, Ульяна Лопаткина, Михаил Барышников. Учебное заведение находится в Санкт-Петербурге, его ректором является премьер Большого театра, народный артист России Николай Цискаридзе.

Виолетте Кузнецовой 10 лет. Три года она занималась в балетной студии Иркутского областного музыкального театра имени Загурского под руководством Марины Демьяненко. После окончания четвёртого класса начальной школы девочка решила поступить в Академию русского балета имени Вагановой. Для получения средне-специального образования в это заведение набирают только тех, кто идёт в пятый класс школы. Дети будут совмещать общеобразовательную программу с занятиями балетом. Среди предметов: гимнастика, тренаж классического танца, актёрское мастерство, французский язык, история хореографического искусства, игра на фортепиано.

Претендентами на обучение было около 400 ребят со всей страны. Во время трёх туров испытаний специалисты оценивали их внешние данные, сценичность, координацию, музыкальность, танцевальность, а также балетные данные: выворотность стопы, гибкость, прыжки, координацию. По итогам испытаний было отобрано 44 человека (24 девочки и 20 мальчиков).

Обучение в Академии русского балета будет идти восемь лет. Родители Виолетты приняли решение переехать в Санкт-Петербург вместе с дочерью. В академии предусмотрено получение высшего образования и обучение в аспирантуре.

- Мы горды успехами юной звёздочки – Виолетты Кузнецовой. Очень редко бывали случаи, чтобы ребёнок из Иркутской области смог поступить в это престижное балетное учебное заведение. Министерство культуры и архивов помогает семье Виолетты с переездом, для родителей мы пытаемся подобрать варианты работы и аренды жилья, ищем возможность финансовой помощи, - сказала Ольга Стасюлевич.
балет
 
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