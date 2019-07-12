В Забайкалье истребители Су-30СМ перехватили «нарушителя»

В ходе учений было выполнено 50 лётных смен



В Забайкальском крае состоялись полёты современных многофункциональных истребителей Су-30СМ в рамках проверки боевой готовности авиачасти.



Лётный состав поочерёдно решал задачи в составе дежурной смены, в том числе выполнял мероприятия при получении сигнала о вхождении в воздушное пространство в зоне ответственности авиачасти округа неопознанного воздушного судна, не отвечающего на сигналы радиообмена.



В ходе выполнения лётно-тактических заданий отрабатывался поиск, обнаружение и идентификация самолёта-нарушителя.



Особое внимание было уделено выполнению фигур сложного пилотажа, имитирующих наступательные и оборонительные манёвры в условиях максимального сближения с летательным аппаратом.



Для усложнения задачи лётчики выполняли задание по принуждению нарушителя к посадке и сопровождению на заданный аэродром.



Одной из особенностей выполнения учебно-боевых задач стала постановка радиопомех нарушителем, пытавшимся подавить систему связи дежурных сил. Полёты выполнялись, как в дневное, так и в ночное время, всего было выполнено около 50 лётных смен.



- Подобные тренировки направлены на слаживание работы лётного состава и совершенствование навыков личного состава авиачасти при оперативном реагировании на внезапно возникающие угрозы, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

