В ходе учений было выполнено 50 лётных смен
В Забайкальском крае состоялись полёты современных многофункциональных истребителей Су-30СМ в рамках проверки боевой готовности авиачасти.
Лётный состав поочерёдно решал задачи в составе дежурной смены, в том числе выполнял мероприятия при получении сигнала о вхождении в воздушное пространство в зоне ответственности авиачасти округа неопознанного воздушного судна, не отвечающего на сигналы радиообмена.
В ходе выполнения лётно-тактических заданий отрабатывался поиск, обнаружение и идентификация самолёта-нарушителя.
Особое внимание было уделено выполнению фигур сложного пилотажа, имитирующих наступательные и оборонительные манёвры в условиях максимального сближения с летательным аппаратом.
Для усложнения задачи лётчики выполняли задание по принуждению нарушителя к посадке и сопровождению на заданный аэродром.
Одной из особенностей выполнения учебно-боевых задач стала постановка радиопомех нарушителем, пытавшимся подавить систему связи дежурных сил. Полёты выполнялись, как в дневное, так и в ночное время, всего было выполнено около 50 лётных смен.
- Подобные тренировки направлены на слаживание работы лётного состава и совершенствование навыков личного состава авиачасти при оперативном реагировании на внезапно возникающие угрозы, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Забайкалье истребители Су-30СМ перехватили «нарушителя»
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