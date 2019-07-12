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Глава Бурятии вручил госпремии спортсменам республики

Глава Бурятии вручил госпремии спортсменам республики
Общество,  Фото:пресс-служба Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Сертификаты получили 53 спортсмена и тренера

Сегодня, 12 июля, Глава Бурятии вручил спортсменам республики и их тренерам сертификаты на получение единовременных государственных спортивных премий за достигнутые результаты в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РБ.

- Любые спортивные достижения, это престиж республики и пример для подражания нашей молодёжи. И в целом позиционирование республики как активной, здоровой, сильной и, безусловно, привлекательной. Большое вам спасибо за труд, настрой, характер и силу воли. Хочу вам пожелать, чтобы с вас брали пример. И молодые наши ребята шли в спорт, добивались успехов и, в первую очередь, учились труду и силе духа. Ведь никакое достижение и результат невозможны без тяжелого труда, прилагаемых усилий и воли, – обратился к спортсменам и тренерам Алексей Цыденов.

Всего за первое полугодие 2019 года членами спортивных сборных команд Республики Бурятия по видам спорта на Чемпионатах и первенствах Европы, мира и Всемирной зимней универсиаде было завоевано 60 медалей, из них 19 золотых, 19 серебряных и 22 бронзовых награды. Всего – 33 спортсмена и 20 тренеров.

Государственных спортивных премий удостоились представители самых разных видов спорта – армрестлинг, гиревой спорт, вольная борьба, пулевая стрельба, стрельба из лука, тхэквондо ИТФ, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сумо, тхэквондо МФТ, универсальный бой и ушу.

Спортсмены и тренеры, удостоенные государственных спортивных премий Республики Бурятия:

1. Жамбалов Тимур Вячеславович за бронзовую медаль XV Первенства мира по тхэквондо в командном зачете;

2. Матханова Лилия Николаевна – за успешную подготовку бронзового призера XV Первенства мира по тхэквондо;

3. Енина Яна Викторовна – за золотую медаль Первенства Европы по стрельбе из пневматического оружия в командном зачете;

4. Степанов Александр Зиновьевич – отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, за успешную подготовку победителя Первенства Европы по стрельбе из пневматического оружия в командном зачете;

5. Захарченко Евгения Алексеевна – за серебряную медаль Первенства Европы по спортивной борьбе до 23 лет, за бронзовую медаль Первенства Европы по спортивной борьбе среди юниоров;

6. Цэдашиев Баир Гуродармаевич – за успешную подготовку серебряного и бронзового призера Первенства Европы по спортивной борьбе;

7. Банзаракцаев Александр Олегович - за серебряную медаль XXIII Первенства Европы по сумо;

8. Цыренжапов Эрдэм Гомбодоржиевич - за бронзовую медаль XXIII Первенства Европы по сумо;

9. Бальжинимаев Амгалан Гармаевич - за успешную подготовку победителей и призеров XXIII Первенства Европы по сумо;

10. Вахрамеев Марк Владиславович - за бронзовую медаль V Первенства Европы по кунгфу- традиционному ушу в дисциплине «традиционное дуйлянь», за бронзовую медаль III Первенства Европы по ушу в дисциплине «традиционное дуйлянь»;

11. Арамхиева Альбина Жаргаловна - за золотую медаль V Первенства Европы по кунгфу- традиционному ушу в дисциплине «Традиционное дуйлянь», за серебряную медаль V Первенства Европы по кунгфу- традиционному ушу в дисциплине «Традиционное цюаньшу - 1 группа»;

12. Чагдурова Аэлита Анваровна - за золотую медаль V Первенства Европы по кунгфу- традиционному ушу в дисциплине «Традиционное дуйлянь», за бронзовую медаль V Первенства Европы по кунгфу- традиционному ушу в дисциплине «традиционное дуаньбин», за серебряную медаль III Первенства Европы по ушу в дисциплине «Nрадиционное цюаньшу - 4 группа»;

13. Фёдоров Андрей Александрович - за золотую медаль V Первенства Европы по кунгфу- традиционному ушу в дисциплине «традиционное гунь шу», за серебряную медаль в дисциплине «традиционное цюаньшу - 5 группа», за бронзовую медаль в дисциплине «Традиционное дуйлянь», за бронзовую медаль III Первенства Европы по ушу в дисциплине «Традиционное дуйлянь»;

14. Ворошнина Анастасия Алексеевна за успешную подготовку победителей и призеров V Первенства Европы по кунгфу- традиционному ушу, III Первенства Европы по ушу в личном и командном зачетах;

15. Бальчугова Валентина Сергеевна – за золотую медаль XXIX Чемпионата Европы по армрестлингу;

16. Трескин Александр Васильевич – заслуженный тренер России, за успешную подготовку победителя XXIX Чемпионата Европы по армрестлингу;

17. Будаева Виктория Игоревна – за золотую медаль Чемпионата Европы по стрельбе из лука в закрытом помещении в командном зачете;

18. Цыдыпов Эрдэм Тумэнович - за золотую медаль Чемпионата Европы по стрельбе из лука в закрытом помещении в командном зачете, за бронзовую медаль Чемпионата Европы по стрельбе из лука в закрытом помещении в личном зачете;

19. Хамнагдаев Александр Романович за успешную подготовку победителей и призера Чемпионата Европы по стрельбе из лука в закрытом помещении в личном и командном зачетах;

20. Коломин Дмитрий Андреевич - за серебряную медаль Первенства Европы по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье»;

21. Каргин Сергей Ярославович - за серебряную медаль Первенства Европы по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье»;

22. Рассадин Андрей Андреевич за успешную подготовку серебряных призеров Первенства Европы по гиревому спорту;

23. Недорезов Василий Сергеевич - за серебряную медаль Чемпионата Европы по гиревому спорту в дисциплине «толчок ДЦ», за серебряную медаль Чемпионата Европы по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье»;

24. Любимский Сергей Александрович – за успешную подготовку серебряного призера Чемпионата Европы по гиревому спорту;

25. Дорофеев Александр Павлович - за бронзовую медаль Чемпионата мира по спорту лиц с поражением ОДА (стрельба из лука) в командном зачете;

26. Шигаев Баир Андреевич - за серебряную медаль Чемпионата мира по спорту лиц с поражением ОДА (стрельба из лука) в командном зачете;

27. Андриевская Татьяна Сергеевна - за бронзовую медаль в личном зачете и бронзовую медаль в командном зачете Чемпионата мира по спорту лиц с поражением ОДА (стрельба из лука);

28. Цыренжапов Цыденбал Тогошиевич за успешную подготовку серебряного и бронзовых призеров Чемпионата мира по спорту лиц с поражением ОДА (стрельба из лука) в личном и командном зачетах;

29. Оршуш Стальвира Степановна - за золотую медаль Чемпионата Европы по вольной борьбе;

30. Молонов Максим Максимович за успешную подготовку победителя Чемпионата Европы по вольной борьбе;

31. Шатаева Анна Левитановна – за золотую медаль VIII Чемпионата мира по кунгфу в дисциплине «Традиционное цюаньшу - 1 группа», за серебряную медаль в дисциплине «таолу - цзитисянму», за бронзовую медаль в дисциплине «традиционное дуаньбин», за золотую медаль V Чемпионата Европы по кунгфу-традиционному ушу в дисциплине «Традиционное цюаньшу - 1 группа», за серебряную медаль в дисциплине «традиционное шуанбин», за серебряную медаль в дисциплине «традиционное дуаньбин», за серебряную медаль «традиционное гунь шу»;

32. Марковец Игорь Васильевич - заслуженный тренер РФ, отличник физической культуры и спорта РФ за успешную подготовку победителя и призера VIII Чемпионата мира по кунгфу, V Чемпионата Европы по кунгфу-традиционному ушу в личном и командном зачетах;

33. Кузнецова Мария Сергеевна, завоевавшая золотую медаль Первенства Европы по спортивной борьбе до 23 лет, бронзовую медаль Чемпионата Европы по спортивной борьбе;

34. Гулгенов Цыденжаб Бальжинимаевич за успешную подготовку победителя и призера Чемпионата и первенства Европы по спортивной борьбе;

35. Степанова Инна Яковлевна, завоевавшая золотую медаль Чемпионата Европы по стрельбе из лука в закрытом помещении в командном зачете, бронзовую медаль Чемпионата Европы по стрельбе из лука в закрытом помещении в личном зачете;

36. Эрдыниева Гэрэлма Цыренжаповна за успешную подготовку победителя и призера Чемпионата Европы по стрельбе из лука в закрытом помещении в командном и личном зачетах;

37. Халудоров Санжи Лазаревич, завоевавший серебряную медаль Первенства Европы по стрельбе из лука в закрытом помещении в командном зачете;

38. Чебакова Екатерина Родионовна за успешную подготовку серебряного призера Первенства Европы по стрельбе из лука в закрытом помещении в командном зачете;

39. Ульзетуев Сангади Бальжинович, завоевавший серебряную медаль XXIII Первенства Европы по сумо;

40. Дондуков Аюр Самбуевич, завоевавший золотую медаль XXIII Первенства Европы по сумо;

41. Мункуев Тимур Олегович, завоевавший серебряную медаль XXIII Первенства Европы по сумо;

42. Петухов Дмитрий Ильич, завоевавший бронзовую медаль XV Первенства мира по тхэквондо в командном зачете, серебряную медаль XV Первенства мира по тхэквондо в личном зачете;

43. Николаев Владимир Владимирович за успешную подготовку серебряного и бронзового призера XV Первенства мира по тхэквондо в личном и командном зачетах;

44. Бодров Александр Олегович, завоевавший три золотые и бронзовую медали на Чемпионате Европы по тхэквондо (ИТФ) в личном и командном зачетах;

45. Жамбалов Эрдэни Дашеевич за успешную подготовку победителя и призера Чемпионата Европы по тхэквондо (ИТФ) в личном и командном зачетах;

46. Шапоренко Данил Дмитриевич, завоевавший бронзовую медаль Первенства Европы по тхэквондо (ИТФ) в дисциплине «спарринг»;

47. Сердюкова Яна Вадимовна, завоевавшая бронзовую медаль Первенства Европы по тхэквондо (ИТФ) в дисциплине «спарринг»;

48. Гомбоев Дмитрий Львович, завоевавший бронзовую медаль Первенства Европы по тхэквондо (ИТФ) в дисциплине «спарринг»;

49. Будадариев Баир Чернинович за успешную подготовку бронзовых призеров Первенства Европы по тхэквондо (ИТФ) в дисциплине «спарринг»;

50. Тугульдуров Зоригто Эдуардович, завоевавший бронзовую медаль Чемпионата Европы по тхэквондо (ИТФ) в дисциплине «спарринг»;

51. Яблоновская Анастасия Евгеньевна за успешную подготовку бронзового призера Чемпионата Европы по тхэквондо (ИТФ) в дисциплине «спарринг»;

52. Жамбалов Даша Жаргалович, завоевавший серебряную медаль Чемпионата Европы по универсальному бою среди мужчин в разделе «классика», бронзовую медаль Чемпионата Европы по универсальному бою среди мужчин в разделе «лайт»;

53. Сиратов Леонид Михайлович за успешную подготовку серебряного и бронзового призера Чемпионата Европы по универсальному бою среди мужчин.
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