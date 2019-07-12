В Бурятии создадут объединение экскурсоводов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В профильном министерстве прошла рабочая встреча



В министерстве туризма Бурятии 10 июля состоялась встреча с инициативной группой Клуба гидов-экскурсоводов республики.



На встрече с министром туризма региона Марией Бадмацыреновой были представители инициативной группы Наталья Мясникова, Любовь Батуханова, Дарима Тогошеева, Дарима Кретова, Туяна Мархаева, Елена Мясникова, Рада Жалсараева, Елена Алексеева, образовательных организаций, сотрудники республиканского туристско-информационного центра.



- Собравшиеся обсудили проблемы и перспективы развития сферы экскурсионного обслуживания в Бурятии, направления сотрудничества турбизнеса и турцентра «Байкал», - сообщили в министерстве.



Итогом встречи стало решение о создании профессиональной общественной организации, которая будет поднимать статус и качество предоставления услуг гидов-экскурсоводов.

