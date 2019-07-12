Купаться в Селенге в Улан-Удэ небезопасно

Установлены превышения гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, содержанию железа



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, в пробе воды из реки Селенга в районе Центрального стадиона (ул. Кирова 1) установлены превышения гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, содержанию железа. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



- Администрация города Улан-Удэ информирует об опасности использования реки Селенга для купания, отдыха и занятий спортом, - отметили в управлении.

