В Улан-Удэ закроют переезд Нефтебаза

На железнодорожном переезде Нефтебаза по улице Левченко в Улан-Удэ с 14 по 15 июля будут проводиться ремонтные работы.



Движение автотранспортных средств будет ограничено с 08:00 14 июля до 24:00 15 июля.



Проезд будет осуществляться через близлежащий железнодорожный переезд 5637 км (по улице Борсоева), сообщает пресс-служба ВСЖД.



