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В Улан-Удэ закроют переезд Нефтебаза

В Улан-Удэ закроют переезд Нефтебаза
Общество,  Фото:pixabay.com
На железнодорожном переезде Нефтебаза по улице Левченко в Улан-Удэ с 14 по 15 июля будут проводиться ремонтные работы.

Движение автотранспортных средств будет ограничено с 08:00 14 июля до 24:00 15 июля.

Проезд будет осуществляться через близлежащий железнодорожный переезд 5637 км (по улице Борсоева), сообщает пресс-служба ВСЖД.

железнодорожные переезды
 
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