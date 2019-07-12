Дари Саханова сыграет в финале ITF World Tennis Junior Tour

В Рейкьявике на грунтовых кортах Viking Tennis Park состоятся финальные матчи международных соревнований Reykjavik Open Championships U18 в зачёт мировой юниорской серии ITF World Tennis Junior Tour.
Бурятская теннисистка Дари Саханова с Чарли Эггер из Австрии вышли в финал парного разряда, переиграв третью сеянную пару Марии Павловой (Канада, 3) и Луки Удварди (Венгрия, 3) в двух сетах (6:2, 6:3).
В первом матче 1/8 финала Дари Саханова и Чарли Эггер в затяжном матче преодолели сопротивление эстонской пары Аннет Клеттенберг и Виктории Мандма на решающем тай-брейке (6:4, 2:6, 13:11).
В четвертьфинальном матче российско-австрийский дуэт одержал победу в матче против Джульеты Дукхан и Лауры Разет из Франции (6:1, 6:2), которые накануне выбили из турнирной сетки вторую сеянную пару Шарлотты Еллегард (Дания, 2) и Ольги Мишениной (Россия, 2) в ходе решающего тай-брейка (4:6, 6:4, 11:9).
В финальном матче Дари Саханова и Чарли Эггер будут оспаривать титул в матче против интернационального дуэта Фреи Лоуренс (Великобритания) и Франсины Пуиг Ломпарт (Испания), которые переиграли лидеров посева в верхней части турнирной сетки.
Как сообщал «Байкал-Daily», Дари Саханова из Бурятии с декабря 2018 года проходит подготовку в Evert Tennis Academy в городе Бока Ратон (штат Флорида). Эта школа является теннисной Меккой Соединённых Штатов Америки.
Третий сезон подряд Дари представляет на кортах экипировку мирового производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров ASICS.
В марте «Байкал-Daily» представлял интервью с Дари.